Paulo Victor garante que Flamengo será forte no Brasileirão Se em 2014 o discurso no Flamengo, principalmente após a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo, era de que fugir da "zona da confusão" era o objetivo do time no Campeonato Brasileiro, nesta temporada será diferente. Ao menos é o que assegurou o goleiro Paulo Victor, destacando que o time sonha alto, com a conquista do título nacional.