Paulo Victor lamenta erros em derrota do Grêmio: 'Perdemos para nós mesmos'

O Grêmio sofreu sua terceira derrota em cinco jogos no Campeonato Brasileiro. Após o revés deste domingo para o Ceará, por 2 a 1, no Castelão, em Fortaleza, o goleiro Paulo Victor mostrou-se preocupado, mas garantiu ver o time em condições de superar o mau momento em campo.

O camisa 1 reconheceu as falhas defensivas, algo que o técnico Renato Gaúcho cobra diariamente. Ele preferiu qualificar os erros como bobeira e prevê uma reabilitação o quanto antes na temporada.

"Sabemos da grandeza e da cobrança que temos sempre. Perdemos para nós mesmos. Uma bobeira que o professor cobra bastante e estamos cometendo. Nosso elenco sempre teve a força vencendo junto. E agora está todo mundo junto também e vamos sair desse momento no campeonato", disse Paulo Victor, na saída do gramado.

Apontado como candidato ao título antes do campeonato começar, o Grêmio acumula derrotas para Santos (2 a 1, em casa), Fluminense (5 a 4, em casa) e Ceará (2 a 1, fora de casa) e empates contra Avaí (1 a 1, fora de casa) e Corinthians (0 a 0, fora de casa). Essa campanha deixa o time na penúltima posição, com apenas dois pontos conquistados.

O Grêmio agora esquece o Brasileirão e mudará o foco para a Copa do Brasil, já que na próxima quarta-feira visitará o Juventude, às 21h30, em Caxias do Sul, para o jogo de ida das oitavas de final. O duelo de volta será no dia 29, em Porto Alegre. No sábado, às 19 horas, vai receber o Atlético-MG, pela sexta rodada do Brasileirão.