Paulo Victor quer prolongar contrato com o Flamengo

Um dos destaques na conquista do Super Series, torneio amistoso realizado em Manaus, o goleiro Paulo Victor iniciou a temporada no Flamengo em alta, mantendo as boas exibições apresentadas na reta final do Brasileirão do ano passado. O bom desempenho contra Vasco e São Paulo renderam aplausos da torcida amazonense e motivaram o jogador, que está em tratativas para renovação de contrato.

Paulo Victor tem vínculo com o time rubro-negro até maio do ano que vem, mas quer ampliar seu contrato com a equipe da Gávea. Apesar de ter mais de um ano de contrato por cumprir, o goleiro poderá assinar com qualquer clube a partir de novembro.

"Isso (renovação) está na mão do meu empresário e, pelo o que sei, está bem encaminhado. Tenho certeza de que vou poder dar uma notícia boa em breve", afirmou o goleiro nesta segunda-feira, no desembarque da delegação no Rio.

Sobre o torneio em Manaus, Paulo Victor destacou o bom desempenho do Flamengo diante de duas equipes fortes mesmo em período de pré-temporada, e agradeceu o apoio da torcida. "O sentimento é de que o trabalho está sendo reconhecido, então isso me deixa feliz", disse. "Sinto esse carinho da torcida do Flamengo, e isso me motiva cada vez mais."