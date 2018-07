Paulo Victor recebe alta, mas desfalca Flamengo na quarta

O goleiro do Flamengo, Paulo Victor, recebeu alta no meio da tarde deste domingo. O titular da equipe havia passado a noite de sábado internado em um hospital do Rio após se chocar de cabeça com o atacante Aloisio, do Macaé, na partida realizada entre as equipes no sábado, em Macaé (RJ), pela primeira rodada do Campeonato Carioca.

Paulo Victor recebeu nove pontos e foi internado por precaução. Ele também passou por uma bateria de exames. Não há previsão de quando o goleiro irá retornar aos gramados e sua participação na partida desta quarta-feira contra o Barra Mansa, no estádio do Maracanã, está praticamente descartada.

Em sua conta pessoal de uma rede social, Paulo Victor agradeceu a preocupação dos torcedores. "Obrigado a todos do fundo do meu coração pelas mensagens de carinho,orações e força! Quero avisar que estou bem!", escreveu. O jogador disse ainda que está se recuperando e "muito em breve estarei em campo fazendo o que eu mais gosto, defender o maior do mundo".