Paulo Victor será titular do Flamengo até o fim do ano

RIO DE JANEIRO - Paulo Victor será o titular no gol do Flamengo até o fim do Campeonato Brasileiro, mesmo que Felipe se recupere da lesão no tornozelo, ainda na 33.ª rodada, no empate com o Atlético Mineiro por 1 a 1, em Belo Horizonte. O técnico Dorival Júnior disse nesta sexta-feira que a titularidade de Paulo Victor é uma forma de premiar o antes reserva pelo bom desempenho na temporada.

"O Felipe vinha sendo titular, mas eu teria uma conversa com ele para explicar que, por merecimento, o Paulo terminaria a competição, independentemente desta lesão. Até para que eu pudesse observar o Paulo", disse o treinador. "Posso dizer que hoje o Flamengo tem dois grandes goleiros". Paulo Victor está há sete anos no clube rubro-negro. Este ano, disputou 26 partidas e sofreu 26 gols.

O técnico demonstrou preocupação com o planejamento para 2013 devido ao momento político do clube, que passará por eleição presidencial no fim do ano. "O Flamengo tem a obrigação de buscar elementos que venham fortalecer esse grupo. Se demorarmos, colocaremos em risco 2013. Temos feito reuniões, aguardando definições da diretoria. A eleição acaba freando, então temos de aguardar".