Paulo Victor sofre contusão durante treino e pode desfalcar o Flamengo no sábado O goleiro Paulo Victor se machucou nesta terça-feira e corre o risco de desfalcar o Flamengo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, quando o time recebe o Atlético Mineiro, no estádio do Maracanã, no Rio.