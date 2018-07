Paulo Victor volta a treinar com bola no Fla após lesão na cabeça Um dia depois da goleada por 4 a 0 sobre o Barra Mansa, o Flamengo voltou aos trabalhos nesta quinta-feira com uma novidade importante. O goleiro Paulo Victor, que se recupera de uma contusão na cabeça, voltou a treinar com bola. Por outro lado, ainda não há previsão de retorno aos jogos.