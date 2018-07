Paulo Victor volta a treinar com bola no Flamengo após um mês O retorno do goleiro Paulo Victor ao time do Flamengo está mais próximo. Na manhã desta sexta-feira, o jogador fez o seu primeiro treino com bola desde que sofreu uma fratura na fíbula da perna direita. A atividade foi leve, mas dentro de duas semanas, ele deve entrar no ritmo de treinamento dos demais companheiros.