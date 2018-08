Payet brilha e Olympique de Marselha goleia na abertura do Francês

Com um grande retorno de Dimitri Payet, o Olympique de Marselha estreou em alto estilo no Campeonato Francês. Jogando em casa, no Stade Vélodrome, a equipe de Marselha goleou o Toulouse por 4 a 0, nesta sexta-feira, no jogo que abriu a nova edição da competição nacional.

Payet fez seu retorno ao time após se machucar na reta final da temporada europeia passada, em razão de lesão. Ele chegou a ser substituído no começo da final da Liga Europa, quando o time francês foi batido pelo Atlético de Madrid por 3 a 0. A contusão tirou o jogador também da seleção, que conquistou a taça na Copa do Mundo da Rússia.

Totalmente recuperado, Payet marcou duas vezes nesta sexta. E, no gol que abriu a goleada, contou com a ajuda do árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês). O auxílio garantiu a marcação do pênalti convertido por Payet aos 45 minutos de jogo. Ele balançou as redes pela segunda vez aos 17 minutos da segunda etapa.

Nos minutos finais da partida, o time da casa ampliou a vantagem, com gols de Valere Germain e Florian Thauvin aos 44 e aos 45 minutos. O volante brasileiro Luiz Gustavo foi titular do Olympique.

Após terminar a última edição do Francês na quarta colocação, o Olympique já desponta como um dos favoritos ao título do novo campeonato. Mais seis jogos vão movimentar a rodada inaugural da competição neste sábado, incluindo o duelo do Monaco contra o Nantes.

O Paris Saint-Germain, atual campeão, estreará somente no domingo, contra o Caen, diante de sua torcida. O time de Neymar e Mbappé, eleito o jogador revelação do Mundial da Rússia, é o grande favorito ao título.