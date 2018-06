Payet fica fora de convocação da França para Copa; Thauvin e Fekir são chamados

O técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira a lista de 23 convocados da seleção francesa para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 14 de junho, na Rússia, e deixou fora deste grupo o meia-atacante Dimitri Payet. O jogador do Olympique de Marselha se lesionou na final da Liga Europa, contra o Atlético de Madrid, na última quarta, em Lyon, e acabou tendo a sua participação do Mundial descartada.

Sem poder contar com o jogador, o comandante francês trouxe como principais novidades nesta convocação entre os atletas chamados para o setor ofensivo Florian Thauvin, também do Olympique, e Nabil Fekir, do Lyon. E o treinador lamentou o fato de não poder contar com Payet como opção para o Mundial.

"Ele era um sério candidato a um lugar entre os 23, mas jogou a primeira hora do jogo (contra o Atlético de Madrid) e sua situação se agravou. O prazo de recuperação para este tipo de lesão que ele sofreu normalmente é de três semanas, mas, como é muscular, há o risco de recaída da lesão", afirmou Deschamps, em entrevista coletiva, ao justificar a ausência de Payet.

E o treinador da seleção convocou também nesta quinta-feira para o Mundial os atacantes Olivier Giroud, do Chelsea, Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Ousmane Dembelé (Barcelona), Thomas Lemar (Monaco) e Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, autor de dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Olympique de Marselha na decisão da Liga Europa na última quarta.

Griezmann, por sinal, é considerado um dos principais nomes da atual seleção francesa, que também teve convocados nesta quinta o meia Paul Pogba, do Manchester United, e o zagueiro Raphael Varane, do Real Madrid, como outras grandes referências. Entre eles, Varane só se juntará ao time nacional após defender o time espanhol contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões, no próximo dia 26, em Kiev, na Ucrânia.

Confirmados para o setor defensivo, Benjamin Mendy, do Manchester City, e Djibril Sidibé, do Monaco, foram chamados por Deschamps depois de terem se recuperado recentemente de lesões.

Entre os meio-campistas convocados por Deschamps, chamou a atenção o fato de o comandante ter incluído entre os 23 nomes Steve N'Zonzi, do Sevilla, e deixado Adrien Rabiot, do PSG, apenas na lista de 11 suplentes que ficam como opção para os lugares de jogadores que poderão ser cortados da seleção por motivo de lesão.

Nesta lista de suplentes também estão presentes nomes como os atacantes Kingsley Coman, do Bayern de Munique, Alexandre Lacazette, do Arsenal, e Anthony Martial, do Manchester United. Karim Benzema, fora da seleção desde o final de 2015 após se envolver em um polêmico caso de chantagem a Mathieu Valbuena, um ex-companheiro de time nacional, não ficou nem entre estes 11 reservas, conforme já era esperado.

"Já respondi sobre Benzema. Já faz mais de dois anos (desde o caso envolvendo o atleta) e tenho confiança em outros jogadores, que estão correspondendo. Ponho o grupo à frente (das individualidades), faço escolhas pelo bem da seleção francesa", afirmou Deschamps ao ser questionado novamente nesta quinta sobre a ausência do atacante do Real Madrid.

A França fará a sua estreia na Copa no dia 16 de junho, contra a Austrália, em Kazan, pelo Grupo C, no qual ainda terá pela frente a Dinamarca e a Austrália.

Confira a lista de 23 convocados da França para a Copa de 2018:

Goleiro - Alphone Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham) e Steve Mandanda (Olympique de Marselha).

Defensores - Lucas Hernandez (Atlético de Madrid), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Benjamin Pavard (Stuttgart), Benjamin Mendy (Manchester City), Djibril Sidibé (Monaco), Adil Rami (Olympique de Marselha), Samuel Umtiti (Barcelona) e Raphael Varane (Real Madrid).

Meio-campistas - Blaise Matuidi (Juventus), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven N'Zonzi (Sevilla), Paul Pogba (Manchester United) e Corentin Tolisso (Bayern de Munique).

Atacantes - Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Thomas Lemar (Monaco), Nabil Fekir (Lyon), Florian Thauvin (Olympique de Marselha) e Ousmane Dembelé (Barcelona).