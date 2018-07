Paysandu anuncia Guilherme Alves para subir na tabela da Série B

Buscando a recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu agiu rápido após anunciar a demissão do técnico Dado Cavalcanti e confirmou a contratação de Guilherme Alves, que teve como último clube a Portuguesa, na Série A2 do Campeonato Paulista. Ele chega ao clube paraense junto com o auxiliar Jorge Raulli.

"Existem momentos em que você precisa pensar na sua carreira para não virar figurinha carimbada, pousando de galho em galho simplesmente para não ficar em casa. Isso aconteceu nos últimos dois anos. Eu planejo minha carreira e resolvi apostar em situações que pudessem me proporcionar condições de trabalho e não simplesmente ir para estar empregado", disse o treinador.

Guilherme Alves, 44 anos, marcou época como atacante. Ídolo do Atlético Mineiro, passou por clubes como São Paulo, Grêmio, Corinthians, Cruzeiro, Botafogo e Marília. No Morumbi foi campeão da Copa Libertadores de 1993. Iniciou a carreira de treinador pelo Ipatinga e comandou Marília, Novorizontino, Vila Nova, Linense e Portuguesa.

A passagem pelo Vila Nova foi a sua única experiência nas duas principais divisões do futebol brasileiro, mas fez uma campanha mediana, com 53,6% de aproveitamento. Já o momento mais marcante como treinador foi no Novorizontino, onde assumiu o time na Série B2, quarta divisão do estado, e o deixou na Série A1.

Ele chega no Paysandu com o objetivo de acabar com a sequência negativa de sete jogos sem vitórias. O clube paraense está na 13ª colocação, com 17 pontos, dois a mais do que o Sampaio Corrêa, primeiro dentro da zona de rebaixamento.

"Entendo a preocupação do torcedor. Estou pronto para demonstrar, com muito trabalho e entrega, que estou preparado para estar aqui. Eu trabalho há anos estudando, me atualizando e treinando times. O principal é que me sinto em condições e com uma vontade enorme de trabalhar", completou.

Guilherme Alves terá uma semana para trabalhar com o elenco do Paysandu antes do próximo confronto do time na Série B. O desafio é diante do Oeste, no sábado, às 19h, na Arena Barueri, pela 16ª rodada.