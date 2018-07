Paysandu bate Ceará e acumula 13 jogos de invencibilidade na Série B

O Paysandu chegou ao 13º jogo de invencibilidade na Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, pela 20.ª rodada, o time paraense venceu o Ceará por 2 a 0, no Estádio da Curuzu, em Belém (PA). O zagueiro Gilvan anotou os dois gols da partida.

Com a sequência sem derrota, o Paysandu chegou ao décimo lugar, com 28 pontos, cinco atrás do G4 (zona de classificação). A última derrota dos paraenses foi na oitava derrota - 3 a 1 para o Náutico. De lá para cá foram cinco vitórias e oito empates. O Ceará, por sua vez, segue na vice-liderança, com 35 pontos.

O começo de jogo foi apenas do Paysandu. Marcando em cima o adversário, os donos da casa conseguiram abrir o placar aos seis minutos. Depois de cobrança de escanteio, Gilvan apareceu no meio da defesa para desviar de cabeça. O Ceará tentou se segurar em busca de um contra-ataque para decidir o jogo. A estratégia foi arriscada, pois deu espaço para o Paysandu seguir atacando.

Everson, do Ceará, precisou trabalhar para evitar um estrago ainda maior na primeira etapa. Ele apareceu bem para segurar finalização de Lucas após passe pelo meio.

O Ceará voltou um pouco melhor, tocando a bola e tentando ficar mais tempo no campo de ataque. O Paysandu conseguiu se segurar. Quando a partida estava mais equilibrada, o time da casa ampliou o marcador. Em nova cobrança de escanteio, Gilvan apareceu no primeiro pau e desviou novamente de cabeça para o fundo das redes.

Os visitantes usaram a mesma arma para tentar chegar ao gol. Em jogada área, Ciel encontrou Rafael Costa na área, mas o centroavante errou o alvo por pouco.

O Ceará volta a campo contra o CRB, na próxima sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No sábado, o Paysandu visita o Oeste, às 16 horas, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 0 CEARÁ

PAYSANDU - Emerson; Roniery, Fernando Lombardi, Gilvan (Gualberto) e João Lucas; Ricardo Capanema, Lucas, Augusto Recife e Celsinho (Jhonnatan); Tiago Luís e Maílson (Leandro Cearense). Técnico: Dado Cavalcanti.

CEARÁ - Éverson; Eduardo (Tiago Cametá), Valdo, Charles e Thallyson; Baraka, Diego Felipe, Felipe (Rafael Costa) e Wescley; William Henrique (Ciel) e Bill. Técnico: Sérgio Soares.

GOLS - Gilvan, aos seis minutos do primeiro tempo e aos 21 do segundo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA - R$ 49.457,00.

PÚBLICO - 6.168 total.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).