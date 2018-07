Paysandu bate Criciúma em casa e se afasta de briga contra o descenso

O Paysandu conquistou uma importante vitória para confirmar a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o time paraense recebeu o Criciúma no estádio da Curuzu, em Belém, pela 32.ª rodada, e venceu por 1 a 0 com gol de Fábio Matos.

Com o resultado, o time da casa chegou aos 41 pontos, ocupando a 11.ª colocação e abriu seis pontos de vantagem em relação ao Luverdense, que abre a zona do rebaixamento, mas entra em campo neste sábado, quando enfrenta o Santa Cruz no complemento da rodada.

Apesar da vitória, o Criciúma está na frente, com 42 pontos na nona colocação, mas chega à quarta derrota seguida na competição e liga o sinal de alerta.

O primeiro tempo foi de domínio total do Paysandu, que aproveitou o apoio da torcida para se lançar ao ataque. Criando as melhores oportunidades, o time da casa logo abriu o placar, aos 24 minutos. A jogada começou com Juninho na esquerda. O atacante cruzou na medida e Fábio Matos se atirou na bola para antecipar a defesa do Criciúma e completar para o gol.

Mesmo após o gol, o Paysandu seguia melhor e teve chances de ampliar com Marcão, mas faltou capricho na hora de finalizar contra o gol defendido por Luiz.

Na segunda etapa, o Paysandu recuou e foi o Criciúma quem passou a pressionar em busca do gol de empate. Com as entradas de Moisés, João Henrique e Caio Rangel, o time visitante ficou mais ofensivo, mas também se abria para contra-ataques.

Fechado, o time da casa se segurou como pôde para garantir a vitória, enquanto que os catarinenses abusavam das bolas levantadas para a área, mas não conseguiam levar vantagem sobre a defesa adversária.

Levando sorte em alguns lances e contando com bom posicionamento de sua defesa, o Paysandu resistiu até o apito final e conquistou a vitória que mantém vivo o sonho de retornar à primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Criciúma volta a campo na próxima terça-feira, quando visita o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 33.ª rodada da Série B. Na sexta, o Paysandu volta ao estádio da Curuzu para receber o Vila Nova.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 0 CRICIÚMA

PAYSANDU - Marcos Milanezi; Ayrton, Perema, Diego Ivo e Guilherme Santos; Renato Augusto, Nando Carandina e Fábio Matos (Augusto Recife); Caion (Magno), Marcão e Juninho (Diogo Oliveira). Técnico: Marquinhos Santos.

CRICIÚMA - Luiz; Maicon Silva, Raphael Silva, Edson Borges e Diego Giaretta; Ricardinho (João Henrique), Barreto, Caíque (Caio Rangel) e Alex Maranhão; Silvinho e Lucão (Moisés). Técnico: Beto Campos.

GOL - Fábio Matos, aos 24 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Santos, Fábio Matos e Marcão (Paysandu); Maicon Silva, Diego Giaretta, Ricardinho e Barreto (Criciúma).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 69.590,00.

PÚBLICO - 4.584 pagantes (6.224 no total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).