Paysandu bate o Ceará, vence a primeira e deixa a zona do rebaixamento da Série B

O Ceará, que acabara de garantir uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil na semana, conhece sua segunda derrota na Série B e segue com apenas três pontos, no meio da tabela de classificação, mesma pontuação do Paysandu.

Com o Mangueirão lotado, o Paysandu não demorou para dar o cartão de visitas ao Ceará. Logo no minuto inicial, Aylon lançou, a defesa afastou e Carlos Alberto mandou no travessão. A partida decorreu com a pressão do time da casa. O clube cearense recuou muito nos minutos finais e o Paysandu aproveitou para abrir o marcador, aos 40 minutos. Carlos Alberto achou Yago Pikachu dentro da área. O lateral passou pela marcação

adversária e chutou cruzado, para o fundo das redes.

O Ceará voltou para a etapa complementar num ritmo acelerado e obrigou o Paysandu a se fechar para não sofrer o gol de empate. Ricardinho recebeu dentro da área e chutou. Emerson fez um milagre. Em seguida, Robinho cruzou, William desviou de cabeça e mandou no travessão. Mas o Ceará conseguiu seu empate aos 17 minutos. Ricardinho cobrou falta com perfeição, a bola passou no meio da barreira e foi no canto de Emerson. Tudo igual no Mangueirão.

A festa, porém, não durou muito. Aos 27 minutos, após confusão na área do clube cearense, Luis Carlos soltou a bola nos pés de Fahel, que mandou para as redes. A situação dos visitantes já era ruim e piorou após a expulsão de Fernandinho, fazendo com que o Paysandu conquistasse sua primeira vitória na Série B.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Boa no sábado, às 16h30, no Estádio do Melão, em Varginha. Enquanto isso, o Ceará volta a campo já na terça-feira, quando encara o CRB, às 19h30, no Presidente Vargas, em Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 X 1 CEARÁ

PAYSANDU - Emerson; Yago Pikachu, Thiago Martins, Gualberto e João Lucas; Fahel, Ricardo Capanema, Jhonnatan (Edinho) e Carlos Alberto (Augusto Recife); Aylon (Misael) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

CEARÁ - Luis Carlos; Roniery, Charles (Gilvan), Sandro e Fernandinho; Sandro Manoel, Uillian Correia, Ricardinho e Marinho(Wescley); Assisinho (Robinho) e William. Técnico: Silas Pereira.

GOLS - Yago Pikachu, aos 40 minutos do primeiro tempo. Ricardinho, aos 17, e Fahel, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gualberto e Carlos Alberto (Paysandu); Roniery, William e Marinho (Ceará).

CARTÃO VERMELHO - Fernandinho (Ceará).

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mangueirão, em Belém (PA).