Paysandu bate o Icasa na primeira semifinal da Série C

SÃO PAULO - O Paysandu-PA desperdiçou uma grande chance de ficar bem próximo da decisão do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Depois de abrir 3 a 0 na primeira etapa, o time paraense deu espaços para o Icasa-CE fechar o placar em 3 a 2, no jogo de ida da semifinal, disputado em Paragominas (PA). Agora na volta, o empate dará a vaga ao Paysandu, enquanto que uma vitória simples levará o time cearense à final.

Como marcou dois gols fora de casa, o Icasa pode vencer por 1 a 0 ou por 2 a 1. Se ganhar por 3 a 2, então a vaga será definida na cobrança de penalidades máximas porque haverá igualdade em pontos e no saldo de gols.

O Paysandu mandou o jogo em Paragominas porque perdeu quatro mandos de campo. E dominou o primeiro tempo, quando abriu ampla vantagem com dois gols de Alex Gaibu e outro de Kiros, de falta. O Icasa voltou mais determinado na segunda etapa e contou com um gol contra de Leandrinho antes de Niel fechar o placar.

Além de deixar escapar uma excelente vantagem, o Paysandu ainda perdeu três titulares para o confronto de volta, na próxima quinta, em Juazeiro do Norte (CE). O lateral-esquerdo Yago Pikachu, o zagueiro Fábio Sanches e o atacante Kiros irão cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

O vencedor deste confronto vai pegar quem sair do duelo entre Chapecoense-SC e Oeste-SP, que fazem o primeiro jogo neste sábado, em Chapecó (SC). Os quatro semifinalistas já garantiram o acesso para a Série B, em 2013.

Nas quartas de final, enquanto a Chapecoense eliminou o Luverdense-MT, o time paulista passou pelo até então favorito Fortaleza-CE, dono da melhor campanha na primeira fase. Este será o terceiro encontro dos times nesta Série C, tendo como retrospecto uma vitória para cada lado.