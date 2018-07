Paysandu confirma Gilmar Dal Pozzo no lugar de Dado Cavalcanti No final da tarde desta quarta-feira, a direção do Paysandu confirmou que Gilmar Dal Pozzo é o substituto do técnico Dado Cavalcanti, que entregou o cargo logo após a derrota para o Náutico, por 3 a 1, terça-feira à noite, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.