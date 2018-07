Paysandu confirma troca de Vica por Mazola Júnior

Durante a madrugada desta segunda-feira, o técnico Vica acertou sua saída do comando do Paysandu, que não demorou muito para anunciar o novo treinador para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Mazola Júnior volta ao time menos de dois meses depois de sua saída. Sua apresentação está prevista para acontecer na quarta-feira.

Mazola Júnior saiu do Paysandu em junho, logo depois de perder o Campeonato Paraense para o arquirrival Remo. Na sequência, assumiu o comando do Bragantino na disputa da Série B, mas foi mandado embora no final de julho.

A opção do comandante em assumir o Bragantino foi por conta da proximidade de Bragança Paulista com Campinas, cidade onde mora sua família. Agora, Mazola Júnior volta ao comando do Paysandu para ajudar a equipe na Série C do Brasileiro.

O treinador conduziu o Paysandu possui o maior número de vitórias entre os onze técnicos que passaram pelo clube nos últimos três anos. Foram 41 jogos, com 21 vitórias.