Paysandu dá adeus à Série B com derrota em casa para o Criciúma

Já sem pretensões na 38.ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Paysandu e Criciúma se despediram da competição nesta sexta-feira, no estádio da Curuzu, em Belém, e o time catarinense venceu por 2 a 1, de virada.

Com o resultado, o Paysandu fechou a sua participação com 49 pontos, na 14.ª colocação, enquanto que o Criciúma, com 56, é o 7.º colocado, mas ainda pode ser ultrapassado por CRB, Luverdense, Ceará, Vila Nova e Brasil-RS, que jogam apenas neste sábado, quando a competição chega ao seu final.

O mandante abriu o placar logo aos 11 minutos da primeira etapa em chute de fora da área de Clayton. A bola desviou no zagueiro Diego Giaretta e enganou o goleiro Edson, morrendo no fundo da rede. O visitante buscou o empate ainda na primeira etapa e chegou a balançar as redes com o próprio Giaretta, completando de cabeça uma bola cruzada por Roberto, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do defensor. No último lance antes do intervalo, em nova bola levantada para a área, Ianson Acosta completou pegou o rebote e completou para o gol, empatando a partida.

Na segunda etapa, o Paysandu passou a pressionar e criou uma série de chances para voltar a se colocar à frente no placar. Na melhor delas, Celsinho chutou e Tiago Luis pegou rebote dentro da pequena área, mas mandou para fora e se lamentou muito.

Aos poucos, o Criciúma foi reagindo e conseguiu equilibrar as ações. Apesar de não criar tantas chances de perigo, o time visitante aproveitava melhor as oportunidades que tinha e, aos 42 minutos, virou o jogo com Alex Maranhão. O atacante recebeu em posição duvidosa dentro da área, dominou e bateu no canto esquerdo para garantir a vitória de virada.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 2 CRICIÚMA

PAYSANDU - Emerson; Ilaílson, Fernando Lombardi, Gualberto e Lucas; Augusto Recife (Raí), Rodrigo Andrade, Cleyton (André), Tiago Luís e Celsinho (Mailson); Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

CRICIÚMA - Edson; Nathan, Ianson Acosta e Diego Giaretta; Ricardinho, Ruan, Clayton (Felipe Guedes), Caíque Valdívia (Alex Maranhão) e Marlon (João Herique); Roberto e Bruno Baio. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Clayton, aos 11, e Ianson Acosta, aos 44 minutos do primeiro tempo; Alex Maranhão, aos 42 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ilaílson, Fernando Lombardi e Rodrigo Andrade (Paysandu); Nathan e Bruno Baio (Criciúma).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 71.165,00.

PÚBLICO - 7.552 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).