Paysandu derrota a Chapecoense e deixa a zona de descenso na Série B

Esta também foi a primeira vitória do técnico Vágner Benazzi no comando do Paysandu, já que a sua estreia foi no empate no último sábado contra o Atlético por 0 a 0. Por outro lado, a Chapecoense permaneceu com 46 pontos, na vice-liderança, mas com duas derrotas seguidas jogando longe de Chapecó (SC).

O Paysandu começou o jogo com tudo e logo aos quatro minutos abriu o placar. Heliton cruzou da entrada da área, Marcelo Nicácio desviou na primeira trave e o lateral-direito Yago Pikachu apareceu livre para testar ao fundo das redes, levando os fanáticos torcedores paraenses ao delírio.

Em cima, aos seis minutos o Paysandu fez o segundo gol em uma falha incrível do goleiro Juliano, o terceiro do time catarinense, pois substituía Nivaldo e Rodolpho. Eduardo Ramos cobrou falta da entrada da área na mão do arqueiro, mas ele não segurou a bola, que entrou no gol. Depois, até o intervalo, a Chapecoense se soltou em campo, mas não conseguiu chegar com perigo ao gol adversário.

No segundo tempo, o jogo também foi aberto, com os dois times tentando o resultado. Aos cinco minutos, a Chapecoense teve duas chances com Nenén e Soares, com o goleiro Paulo Rafael fazendo duas lindas defesas. A resposta do Paysandu aconteceu aos 24 com Marcelo Nicácio, que chutou de fora da área acertando o travessão de Juliano.

No final do jogo, aos 44 minutos, Augusto, que já tinha um cartão amarelo, fez uma falta desnecessária, recebeu o segundo e foi expulso. Mesmo assim, no último lance, após cobrança de falta, Bruno Rangel subiu mais que todo mundo e desviou para o fundo das redes.

Pela 26.ª rodada, os times voltam ao gramado na próxima terça. O Paysandu viaja para Guaratinguetá (SP), onde enfrenta o Guaratinguetá, às 19h30. No mesmo dia e horário, a Chapecoense recebe o ASA, em Chapecó.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 2 x 1 CHAPECOENSE

PAYSANDU - Paulo Rafael; Yago Pikachu, Fábio Sanches, Pablo, Alex Gaibu; Vanderson (Esdras), Zé Antônio; Djalma, Eduardo Ramos (Diego Bispo); Heliton (Aleilson) e Marcelo Nicácio. Técnico: Vágner Benazzi.

CHAPECOENSE - Juliano; Fabiano, Rafael Lima, André Paulino e Fabinho Gaúcho; Wanderson (Augusto), Glaydson, Paulinho Dias (Rodrigo Gral), Nenén (Athos); Soares, Bruno Rangel. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS - Yago Pikachu, aos 4, e Eduardo Ramos, aos 6 minutos do primeiro tempo; Bruno Rangel, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Ramos e Yago Pikachu (Paysandu); Fabinho Gaúcho (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO - Augusto (Chapecoense).

ÁRBITRO - Avelar Rodrigo da Silva (CE).

RENDA - R$ 100.780,00.

PÚBLICO - 5.351 pagantes (6.409 no total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).