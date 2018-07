Paysandu derrota Joinville e sai da zona de rebaixamento

BELÉM - Demitido pelo Joinville há duas semanas, o técnico Arturzinho reencontrou seu ex-clube na noite desta sexta-feira. E tratou de lhe aplicar um castigo. Agora no comando do Paysandu, ele comemorou a vitória sobre o time catarinense por 2 a 1, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela 14ª rodada da Série B do Brasileiro.

A vitória, a primeira sob o comando do Arturzinho - tinha estreado com derrota para o América-MG na terça-feira -, acalmou o ânimo dos torcedores do Paysandu, que protestaram pedindo a saída do presidente Vandick Lima. Agora, time chegou aos 15 pontos, saindo da zona de rebaixamento do campeonato.

Do outro lado, o Joinville teve a primeira derrota sob o comando do técnico Ricardo Drubscky, ficando com 21 pontos, ainda sem conseguir se aproximar do G4, o grupo dos quatro melhores da Série B.

O Paysandu queria de todo jeito os três pontos, tanto que começou o jogo no campo de ataque. Assim, abriu o placar logo aos dez minutos. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva na área e Heliton desviou para o fundo das redes.

Mantendo a pressão, o Paysandu ampliou aos 26 minutos. Após cobrança de falta na área, a bola atravessou toda área e encontrou Diego Bispo, que, livre, só completou para o fundo das redes.

Com dificuldades na criação, o Joinville pouco fazia, mas aproveitou uma bobeira do adversário aos 30 minutos do segundo tempo para diminuir o placar. Após cobrança de escanteio, Marcelo afastou mal e a bola sobrou para Eduardo, que chutou forte. Depois, tentou pressionar, mas não conseguiu o empate.

Os dois times voltam a jogar na próxima terça-feira, pela 15ª rodada da Série B, quando o Paysandu visita o Oeste e o Joinville recebe o líder Palmeiras.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 x 1 JOINVILLE

PAYSANDU - Marcelo; Djalma, Bispo, Sanches e Pablo; Vanderson (Ricardo Capanema), Esdras, Diego Barboza e Eduardo Ramos (Iarley); Heliton (Raul) e Marcelo Nicácio. Técnico - Arturzinho.

JOINVILLE - Ivan; Eduardo, Diego Jussani, Sandro e Rafinha; Carlos Alberto, Marcus Winicius (Ronaldo), Marcelo Costa e Wellington Bruno (Ricardinho); Edigar Junio (Francis) e Lima. Técnico - Ricardo Drubscky.

GOLS - Helinton, aos dez, e Diego Bispo, aos 26 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos 30 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Cleisson Veloso Pereira (MG).

CARTÕES AMARELOS - Djalma (Paysandu); Diego Jussani e Marcelo Costa (Joinville).

RENDA - R$ 55.230,00.

PÚBLICO - 2.116 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).