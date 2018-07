Paysandu derrota lanterna ABC por 2 a 0 e respira na luta contra o rebaixamento

O Paysandu conseguiu afastar a má fase e deu uma respirada na luta contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense colocou um fim ao jejum de quatro jogos sem vitórias ao derrotar o ABC por 2 a 0, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 24ª rodada.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 30 pontos, subindo para o 14º lugar, abrindo cinco de vantagem sobre o Goiás, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O ABC, por sua vez, aumentou sua série sem vitórias para sete jogos, amargando a lanterna da Série B, com 17 pontos.

O Paysandu só tinha um objetivo: retomar o caminho das vitórias e escapar da briga contra o rebaixamento. Por isso, o time paraense aproveitou o fator casa e partiu para cima do adversário. Logo aos 11 minutos, os donos da casa conseguiram transformar a pressão em gol. Rodrigo Andrade dominou pela esquerda, cortou a marcação pelo meio e bateu colocado, sem chances de defesa para Edson, marcando um belo gol.

O ABC não teve forças para reagir e seguiu fechado, deixando o adversário com a bola. Do outro lado, ainda antes do intervalo, o Paysandu teve outra boa chance de marcar. A defesa potiguar deixou espaço e a bola acabou sobrando para Bergson. Livre de marcação, o centroavante bateu cruzado, mas errou o alvo.

No começo do segundo tempo, o Paysandu foi mortal. Aos cinco minutos, após troca de passes pela esquerda, Bergson saiu livre e rolou para trás. Livre, Marcão apenas empurrou para o fundo das redes. Acuado, o ABC criou sua primeira chance real aos dez minutos, em cabeçada de Lucas Coelho por cima do gol.

Com mais espaço para jogar, especialmente pelo lado direito, o Paysandu perdeu uma avalanche de gols. Marcão, duas vezes livre de marcação, teve as oportunidades mais claras e acabou errando o alvo em ambas. Em outro lance ofensivo, o volante Jhonnatan se aventurou no ataque em jogada de bola alta e carimbou a trave.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, às 16h30. O Paysandu enfrenta o Goiás, no Serra Dourada, em Goiânia, enquanto o ABC encara o Figueirense, no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 X 0 ABC

PAYSANDU - Emerson; Lucas Taylor, Perema, Diego Ivo (Douglas Mendes) e Guilherme; Rodrigo Andrade (Augusto Recife), Renato Augusto, Nando e Diogo Oliveira (Jhonnatan); Marcão e Bergson. Técnico: Marquinhos Santos.

ABC - Edson; Levy, Vinícius (Daniel Cruz), Cleiton e Daniel; Márcio Passos, Felipe Guedes e Gegê; Fabinho (Berguinho), Jean Carlos (Lucas Coelho) e Adriano Pardal. Técnico: Itamar Schüle.

GOLS - Rodrigo Andrade, aos 11 do primeiro tempo; Marcão, aos cinco do segundo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÃO AMARELO - Gegê (ABC).

RENDA - R$ 111.720,00.

PÚBLICO - 2.504 pagantes (5.454 total).

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).