Paysandu e Coritiba empatam e ficam longe dos seus objetivos na Série B

Num jogo bastante amarrado, Paysandu e Coritiba empataram por 1 a 1, neste sábado à noite, no estádio da Curuzu, em Belém, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para ambos dentro de suas pretensões na competição.

Sem vencer há sete jogos e com apenas uma vitória nos últimos 14 jogos, o time paraense segue na zona de rebaixamento, com 33 pontos, em 18º lugar. O Coritiba não perde há seis jogos, com duas vitórias e quatro empates, mas com 46 pontos está em décimo lugar e com chances remotas de brigar pelo acesso.

Com os dois times preocupados com a marcação, as chances de gols foram raras. O Paysandu ainda teve um pouco mais de volume ofensivo, porém, não mostrou qualidade nas infiltrações e finalizações. A torcida não gostou e ensaiou vaias no final do primeiro tempo.

O Coritiba voltou mais ligado na etapa final e abriu o placar aos 15 minutos. Abner fez o cruzamento, a bola quicou e desviou no zagueiro Diego Ivo, que marcou contra. Depois disso, mesmo no desespero, o Paysandu tentou ir ao ataque. O Coritiba, de outro lado, se fechou inclusive com a entrada do volante Uilliam Correa no lugar do meia Guilherme.

Mesmo de maneira afobada, o Paysandu conseguiu o empate aos 38 minutos. Após rebote da defesa, Renato Augusto bateu de chapa, bem colocado, superando o goleiro Wilson que tinha a visão encoberta.

Os últimos minutos se tornaram tensos e emocionante. O Coritiba perdeu dois jogadores expulsos por faltas. Primeiro, Carlos Eduardo e depois Guilherme Parede. Em vantagem numérica, o Papão foi para o tudo ou e nada e ainda desperdiçou uma chance nos acréscimos. Após cruzamento, Magno não conseguiu finalizar.

Na 34ª rodada, o Paysandu vai enfrentar o Vila Nova, na sexta-feira, às 19h15, em Goiânia (GO) no estádio Serra Dourada. O Coritiba vai receber o Guarani no sábado, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 x 1 CORITIBA

PAYSANDU - Renan Rocha, Maicon Silva, Diego Ivo, Perema e Fernando Timbó; Willyan (Lúcio Flávio), Renato Augusto, Felipe Guedes (Pedro Carmona) e Thomaz (Magno); Mike e Hugo Almeida. Técnico: João Brigatti.

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião, Jean Carlos (Carlos Eduardo) e Guilherme (Uilliam Correa); Guilherme Parede e Alecsandro (Bruno Moraes). Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Diego Ivo (contra), aos 15, e Renato Augusto, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Ivo (Paysandu).

CARTÕES VERMELHOS - Carlos Eduardo e Guilherme Parede (Coritiba).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 79.645,00

PÚBLICO - 5.863 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).