Paysandu e CRB ficam mais perto do acesso para a Série B

Três dos quatro jogos de ida das quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro aconteceram neste sábado, com Paysandu e CRB saindo na frente. Atuando em casa, o time paraense bateu o Tupi por 2 a 1. Já a equipe alagoana conseguiu um feito ainda maior, vencendo o Madureira pelo mesmo placar, mas como visitante. Já Macaé e Fortaleza empataram por 0 a 0.

No Estádio Mangueirão, em Belém, o Paysandu venceu o Tupi por 2 a 1, com gols de Augusto Recife e Bruno Veiga, ambos no segundo tempo. O time mineiro diminuiu no finalzinho, aos 40 minutos, com Bruno Barros. Com o resultado, a equipe paraense terá a vantagem de poder empatar na volta, no próximo sábado, às 16 horas, em Juiz de Fora, para avançar às semifinais e, consequentemente, conseguir o acesso.

O CRB deu um grande passo rumo ao acesso ao vencer o Madureira no Estádio Aniceto Moscoso, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. Mesmo jogando fora de casa, o time alagoano contou com os gols de Gabriel e Marcelo Macedo. Para o Madureira, aos 39 minutos do segundo tempo, diminuiu Felipe Augusto. E agora, atuando em casa no jogo de volta, o CRB precisa apenas do empate para comemorar a vaga.

Na partida da noite deste sábado, Macaé e Fortaleza empataram por 0 a 0, em Macaé. Com o resultado, quem vencer o jogo de volta avança e garante o acesso para Série B. Em caso de empate com gols, o time fluminense classifica, afinal na Série C o gol marcado como visitante é critério de desempate.

Neste domingo, às 18h30, o Salgueiro recebe o Mogi Mirim, no Estádio Cornélio de Barros, em Pernambuco, no último confronto que resta para fechar os jogos de ida das quartas de final.