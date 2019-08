Paysandu e Imperatriz entram no G4; Atlético-AC é o primeiro rebaixado da Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C conheceu o primeiro rebaixado neste sábado, quando três jogos movimentaram a 16.ª rodada. O Atlético-AC está de volta para a Série D após dois anos depois de ter sido derrotado pelo Paysandu, que entrou no grupo de classificação, assim como o Imperatriz.

No Estádio Frei Epifânio, o Imperatriz venceu o ABC, por 1 a 0, e assumiu provisoriamente a vice-liderança do Grupo A, com os mesmos 24 pontos de Náutico, Confiança e Botafogo-PB, que ganhou do Globo, por 3 a 0, no Estádio Barrettão, em Ceará-Mirim.

As derrotas mantiveram os times potiguares ameaçados de rebaixamento. O ABC tem 14 e é o penúltimo colocado, correndo o risco de ir para a lanterna no encerramento da rodada. Já o Globo está em oitavo lugar, com 16.

Diante de um bom público no Mangueirão, o Paysandu rebaixou o Atlético-AC com uma goleada por 4 a 0 e de quebra assumiu a quarta colocação do Grupo B, deixando para trás Remo e Ypiranga-RS, que entrará em campo no domingo, contra o Luverdense, fora de casa.

Sem ganhar há oito jogos - sete derrotas e um empate -, o Atlético-AC retorna para a Série D depois de dois anos. Faltando apenas duas rodadas, o lanterna tem oito pontos e não pode mais alcançar o Boa, que é o oitavo colocado, com 16.

A rodada teve um jogo na quinta, outro na sexta-feira e ainda vai ter quatro domingo e mais um na segunda-feira à noite, entre o Náutico e o Sampaio Corrêa, até agora o único classificado às quartas de final.

Confira os jogos da 16.ª rodada:

Quinta-feira

Juventude 2 x 0 Tombense

Sexta-feira

Volta Redonda 0 x 0 Remo

Sábado

Imperatriz 1 x 0 ABC

Globo 0 x 3 Botafogo-PB

Paysandu 4 x 0 Atlético-AC

Domingo

16h - Treze x Ferroviário

16h - Boa x São José-RS

17h - Luverdense x Ypiranga

18h - Confiança x Santa Cruz

Segunda-feira

20h - Náutico x Sampaio Corrêa