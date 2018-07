Paysandu e Mogi Mirim abrirão semifinal da Série C em Belém

O Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional - está chegando ao fim. Paysandu-PA, Mogi Mirim-SP, Macaé-RJ e CRB-AL serão os quatro times que jogarão a Série B em 2015, mas a briga pelo título está aberta. Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), através de seu departamento de competições, divulgou datas e horários dos confrontos das semifinais.

Como nas fases anteriores, o que decide a vaga é o número de pontos, depois o saldo de gols nos dois jogos. O gol fora de casa também é decisivo para critério de desempate. O Paysandu medirá forças contra o Mogi Mirim, enquanto que o Macaé vai pegar o CRB.

O primeiro jogo será entre Paysandu e Mogi Mirim, neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém. O confronto de volta entre será disputado na outra semana, no dia 9 de novembro, no estádio Romildo Ferreira, em Mogi Mirim (SP). Apesar do problema com uma das torres de iluminação, o jogo está marcado para as 19 horas.

Macaé e CRB começarão a se enfrentar neste domingo, no estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ), às 19 horas. A partida de volta será na outra semana, no dia 8 (sábado), no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 17 horas (de Brasília).

CLIMA DE DECISÃO

O Mogi Mirim conquistou o acesso depois de deixar para trás o Salgueiro-PE. No jogo de ida, vitória por 1 a 0, em Pernambuco, enquanto que o da volta terminou empatado por 0 a 0. Seu adversário, o Paysandu venceu os dois duelos contra o Tupi-MG. Em Belém, triunfo por 2 a 1 e, em Juiz de Fora (MG), vitória por 1 a 0.

Quem também venceu os dois jogos foi o CRB. No primeiro confronto no Rio, derrotou o Madureira-RJ por 2 a 1. Depois, em Maceió, a vitória foi ainda mais tranquila, desta vez por 2 a 0. Enquanto isso, o Macaé garantiu a classificação com dois empates. No Rio, a partida contra o Fortaleza-CE terminou sem gols. Já na Arena Castelão, em Fortaleza, o confronto terminou por 1 a 1 e, por conta do gol fora, conquistou o acesso inédito. E isso diante de 63 mil torcedores, recorde nacional de público na temporada em todas as divisões.