Paysandu e Oeste empatam e seguem sem vencer na Série B

Com o resultado, o Paysandu chegou aos dois pontos, pois havia estreado com empate diante do Ceará, por 2 a 2, em Fortaleza (CE). Já o Oeste somou o primeiro ponto - a equipe tinha perdido na primeira rodada da Série B para o Atlético Goianiense, por 1 a 0.

O time da casa pressionou e buscou abrir o placar nos primeiros minutos. Mas falhou nas finalizações e viu os paulistas ficarem na frente do marcador. Aos 38 minutos, Clébson fez jogada pela esquerda e cruzou para o atacante Ricardo Bueno finalizar com força.

No segundo tempo o Paysandu voltou mais compacto. Tocando mais a bola e chegando com efetividade à área adversária. Num desses lances, aos 27 minutos, Alexandro aproveitou que estava livre de marcação e empatou. Depois disso, os dois times se acomodaram com o placar.

O Paysandu volta a campo na terça-feira para enfrentar o Tupi, às 21h30, no Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora. No mesmo dia o Oeste recebe o CRB, às 19h15, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 X 1 OESTE

PAYSANDU - Emerson; Roniery (Edson Ratinho), Gualberto, Pablo e João Lucas; Ricardo Capanema, Augusto Recife, Celsinho e Rafael Costa (Ruan); Alexandro (Raphael Luz) e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

OESTE - Felipe Alves; Francis, Bruno Silva, André Castro e Velicka; Matheus Vargas (Bruno Lima), Clebson e Mazinho (Felipe Diadema); Maurinho, Ricardo Bueno e Léo Artur (Betinho). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS - Ricardo Bueno, aos 38 minutos do primeiro tempo; Alexandro, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Leo Simão Holanda (CE).

CARTÕES AMARELOS - Emerson e Alexandro (Paysandu); Matheus Vargas e Ricardo Bueno (Oeste).

RENDA - R$ 173.850,00.

PÚBLICO - 10.231 pagantes.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).