Paysandu e três times gaúchos avançam às quartas de final da Série C

Com a presença de três clubes gaúchos, foram definidos neste domingo os quatro clubes classificados pelo Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Além do Juventude, que já estava garantido nas quartas de final, também confirmaram vagas com vitórias o Ypiranga-RS e o São José-RS, restando apenas uma vaga para o futebol paraense. O Paysandu ficou em quarto lugar ao empatar com o rival Remo no clássico Re-PA.

Os classificados do Grupo A foram confirmados no sábado: Náutico, Sampaio Corrêa, Imperatriz e Confiança. Os novos confrontos já estão definidos desta forma: Confiança-SE x Ypiranga-RS; Imperatriz-MA x Juventude-RS; São José-RS x Sampaio Corrêa-MA; e Paysandu-PA x Náutico-PE.

Nas quartas de final vão acontecer cruzamentos entre os dois grupos. O 1º colocado do Grupo A vai enfrentar o quarto do Grupo B, o 2º do A, o terceiro do Grupo B e assim por diante. São jogos de ida e volta e quem avançar às semifinais vai garantir o acesso à Série B em 2020.

Os dois primeiros de cada grupo vão ter a vantagem de disputar o segundo jogo em casa. São Náutico e Sampaio Corrêa no Grupo A, e Ypiranga e Juventude no Grupo B. As datas e horários dos jogos devem ser confirmadas, segunda-feira, pelo departamento de competições da CBF.

Muita emoção

A rodada foi emocionante, porque antes dela começar às 18 horas, apenas o Juventude tinha vaga garantida. Jogando em Caixas do Sul (RS) o Juventude ia confirmando a liderança ao empatar com o Ypiranga, mas acabou levando um gol de pênalti aos 44 minutos do segundo tempo, marcado por Reinaldo, perdendo por 1 a 0. Ambos terminaram com 28 pontos, porém, o Ypiranga da cidade de Erechim levou vantagem no saldo de gols - 8 a 6 ficando como líder.

O São José também atingiu os 28 pontos ao golear por 4 a 2 em casa o Volta Redonda, mas ficou em terceiro lugar por ter menos vitórias - 6 a 7 - que seus concorrentes gaúchos. A quarta vaga ficou com o Paysandu que empatou com o Remo no Mangueirão por 1 a 1 diante de mais de 35 mil torcedores para ver o Re-Pa 748.

O Remo saiu na frente com Wesley, aos 6 minutos do primeiro tempo, mas levou o empate aos 27 minutos da etapa final com Vinícius Leite. O Papão também ficou com 28 pontos e seis vitórias, mas perdeu a terceira posição para o São José pelo saldo de gols: 7 a 8.

O Remo terminou com 27, em quinto, e o Volta Redonda, com 25, em sexto. Ambos ainda tinham chances de classificação. Boa e Tombense jogaram na quinta-feira, uma vez que ambos já não tinham mais pretensões no campeonato. O time de Tombos venceu por 1 a 0.

Somente para cumprir tabela os já rebaixados Atlético-AC e Luverdense se enfrentaram em Rio Branco, capital do Acre. O time da casa venceu por 3 a 2, porém, ficou na lanterna com 11 pontos. O Luverdense, em nono, terminou a competição com 13 pontos. Pelo Grupo A foram rebaixados à Série D, Globo (16 pontos) e ABC (18), ambos do Rio Grande do Norte.

Confira os resultados da 18ª rodada:

Quinta-feira

Tombense-MG 1 x 0 Boa-MG

Sábado

Globo-RN 0 x 2 ABC-RN

Sampaio Corrêa-MA 0 x 1 Imperatriz-MA

Náutico-PE 3 x 1 Santa Cruz-PE

Treze-PB 2 x 2 Botafogo-PB

Ferroviário-CE 2 x 2 Confiança-SE

Domingo

Paysandu-PA 1 x 1 Remo-PA

Juventude-RS 0 x 1 Ypiranga-RS

São José-RS 4 x 2 Volta Redonda-RJ

Atlético-AC 3 x 2 Luverdense-MT