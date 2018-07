Paysandu elimina Mogi Mirim e avança à final da Série C

O Paysandu-PA vai decidir contra o Macaé-RJ o título do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. O clube paraense eliminou o Mogi Mirim-SP, neste domingo, no estádio Romildo Ferreira, no interior paulista, mesmo tendo perdido por 2 a 1 de virada.

Acontece que o time paraense tinha vencido em Belém por 4 a 1, ficando com o saldo agregado em 5 a 3. Eliminados nas semifinais, CRB-AL e Mogi Mirim também vão subir para a Série B, em 2015, junto com os dois finalistas.

O primeiro jogo será disputado em Macaé (RJ), no próximo domingo, no estádio Cláudio Moacyr, com o segundo sendo marcado para o estádio Mangueirão, em Belém, no dia 23, porque o Paysandu tem melhor campanha. O saldo de gols vai decidir o campeão, bem como o gol fora continua valendo como critério de desempate.

O jogo de volta, em Mogi Mirim (SP), foi antecipado para o período da tarde porque há duas semanas uma das torres de iluminação do estádio quebrou com um forte vendaval. Sob forte calor, o Paysandu foi melhor no primeiro tempo, quando abriu o placar com Ruan, aos 27 minutos.

Mas na etapa final, o time paulista reagiu aproveitando o cansaço do time paraense. O Mogi Mirim também foi mais ofensivo e empatou com Willian Popp, aos 15 minutos, aproveitando na pequena área de cabeça o cruzamento do lado esquerdo. A virada aconteceu quase em seguida, aos 22, quando Rivaldo Junior foi lançado em diagonal nas costas da defesa e bateu cruzado.

Depois disso, o Paysandu tratou de reforçar a marcação e "amarrar o jogo". E conseguiu seu objetivo, mesmo perdendo e voltando para casa classificado para a sua sexta final na temporada. "Já marcamos 108 gols e vamos para a sexta final. Respeitamos o Macaé, que calou o Castelão (eliminou o Fortaleza), mas eles não vão calar o Mangueirão porque tenho certeza que nossa torcida vai nos apoiar em peso para buscar este título", comentou o técnico Mazola Júnior, do clube paraense.