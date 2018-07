Paysandu empata com o líder Juventude e é vaiado no Mangueirão

Após três derrotas consecutivas pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu ficou no empate por 0 a 0 com o líder Juventude, neste sábado, no Mangueirão, em Belém, pela oitava rodada. O resultado irritou a torcida do time paraense, que vaiou muito após o término do jogo.

O resultado manteve o Juventude na liderança isolada da Série B, agora com 18 pontos, enquanto o Paysandu foi a 11 e permanece nas posições intermediárias da tabela.

Com várias mudanças, o time paraense começou o jogo inseguro, errando passes e proporcionando espaços para os contra-ataques. Aos 15 minutos, Tiago Marques chutou de longe e Emerson espalmou para escanteio. Quatro minutos depois, o mesmo Tiago Marques avançou sozinho e bateu cruzado na saída do goleiro, mas para fora.

O Paysandu, aos poucos, equilibrou as ações e chegou com perigo aos 22 minutos em chute de Diogo Oliveira, que Matheus espalmou com segurança. Aos 41, após cruzamento de Bergson para a área, Wesley desviou de cabeça e também quase abriu o placar para o time mandante. A bola saiu por pouco.

O cenário permaneceu o mesmo no segundo tempo. Marcelo Chamusca ainda tentou dar mais agressividade ao time da casa, mas não conseguia superar o bloqueio defensivo do adversário. A única chance veio em um escanteio, aos 22, quando Fernando Lombardi dividiu pelo alto e a bola sobrou para Perema bater de virada, mas ela resvalou no travessão e saiu.

Depois do susto, o Juventude se resguardou ainda mais. Pouco foi ao ataque e fez a opção clara por não levar gol, arriscando-se somente nos últimos minutos, mas sem chegar com grande perigo.

Na terça-feira, o Paysandu vai novamente atuar em casa, às 20h30, contra o Boa Esporte. Já o Juventude faz um duelo gaúcho contra o Brasil de Pelotas, em Caxias do Sul, a partir das 19h15.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 0 X 0 JUVENTUDE

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Fernando Lombardi, Perema e Peri; Wesley, Renato Augusto (Lucas Taylor), Hayner (Daniel Amorim) e Diogo Oliveira; Bergson e Marcão (Jean). Técnico: Marcelo Chamusca.

JUVENTUDE - Matheus; Vinícius, Domingues, Ruan Renato e Maurício; Diego Felipe (Wanderson), Lucas, Leílson e Juninho; Ramon (Wallacer) e Thiago Marques (Caprini). Técnico. Gilmar Dal Pozzo.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS - Perema (Paysandu); Lucas (Juventude).

RENDA - R$ 61.240,00.

PÚBLICO - 5.452 presentes.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).