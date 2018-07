Paysandu empata com o Mogi Mirim e perde chance de liderar Série B do Brasileiro O Paysandu esbarrou na defesa do Mogi Mirim e na própria ansiedade e perdeu grande chance de assumir a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B. Em jogo onde dominou a maior parte dos 90 minutos, o time paraense ficou no 1 a 1 com os paulistas, nesta sexta-feira. O jogo, válido pela 16.ª rodada, contou com a presença de mais de 20 mil torcedores no estádio Mangueirão, em Belém.