Paysandu empata com o Sampaio Corrêa em casa e não volta ao G4 da Série B O sonho do Paysandu de retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro da Série B nesta 13.ª rodada não se realizou neste sábado. Recebendo o perigoso Sampaio Corrêa, no estádio Mangueirão, em Belém, o time paraense empatou por 1 a 1 e perdeu a chance de entrar na zona de classificação. O gol de empate do visitante saiu nos acréscimos, deixando o resultado com sabor de derrota para os donos da casa.