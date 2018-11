Paysandu perde para o Atlético-GO em casa e é o último rebaixado para a Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro terá o clássico entre Remo e Paysandu em 2019. O Paysandu reencontrará o eterno rival Remo após amargar o rebaixamento à terceira divisão do futebol nacional neste sábado. O time paraense até começou na frente, mas levou a virada do Atlético Goianiense em casa, no Estádio da Curuzu, em Belém, acabou levando 5 a 2 e não foi capaz de se manter na Série B.

O Paysandu se despediu da divisão na 17ª colocação, com apenas 43 pontos. Os paraenses se juntaram aos também rebaixados Sampaio Corrêa, Juventude e Boa. O Atlético, por sua vez, fez sua parte, mas não conseguiu o acesso. Os goianos terminaram em sexto lugar com 59 pontos, um a menos do que o Avaí, último time a se garantir na elite.

Precisando da vitória, o Paysandu começou com tudo. Nando Carandina mandou um chute forte logo aos quatro minutos, mas Klever defendeu. Quatro minutos depois, o Paysandu teve um gol mal anulado. Mike estufou as redes, mas a arbitragem marcou erradamente impedimento. O jogador, porém, não desistiu. Aos 15 minutos, Mike aproveitou desviada de bola de Fernando Timbó e empurrou para as redes.

O Atlético igualou aos 25 minutos, com Moraes. Após contra-ataque bem puxado, ele chutou e a bola resvalou em Maicon Silva, encobrindo o goleiro Renan Rocha. Moraes voltou a aparecer aos 44 minutos. Ele virou o jogo para os goianos ao finalizar outro contra-ataque.

No primeiro minuto do segundo tempo, o Atlético ampliou com João Paulo, que invadiu a área e tocou no canto de Renan Rocha. O jogo manteve o ritmo frenético e Thomaz diminuiu aos sete minutos aos desviar chute de Mike, dando esperanças ao time da casa.

Os goianos, porém, voltaram a ampliar com André Luís, de cabeça, aos 22 minutos, e colocaram uma pá de cal na reação do Paysandy. Aos 48 minutos, Júlio César ainda fez mais um e deu números finais na goleada goiana sobre o rebaixado Paysandu, que voltou à Série C após quatro anos.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 X 5 ATLÉTICO-GO

PAYSANDU - Renan Rocha; Maicon Silva (Lúcio Flávio), Diego Ivo, Fernando Timbó e Guilherme Santos; Renato Augusto, Nando Carandina (Matheus Silva), Pedro Carmona e Magno (Thomaz); Mike e Hugo Almeida. Técnico: João Brigatti.

ATLÉTICO-GO - Klever; Jonathan, Oliveira, Gilvan e Moraes (Alisson); Pedro Bambu, Vitinho (Fernandes) e João Paulo; André Luís, Renato Kayzer e Júlio César. Técnico: Wagner Lopes.

GOLS - Mike, aos 15, e Moraes, aos 25 e aos 44 minutos do primeiro tempo. João Paulo a 1, Thomaz, aos 7, André Luís, aos 22, e Júlio César, aos 48 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (PE).

CARTÕES AMARELOS - Jonathan, Diego Ivo (Paysandu); Renato Kayzer (Atlético Goianiense).

RENDA - R$ 245.015,00.

PÚBLICO - 14.717 torcedores.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).