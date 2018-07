Paysandu sofre gol no fim, empata com o Luverdense e amplia jejum

O Paysandu aumentou nesta sexta-feira o seu jejum de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando no estádio da Curuzu, em Belém, o time paraense sofreu um gol aos 44 minutos do segundo tempo e apenas empatou com o Luverdense por 1 a 1, pela 11.ª rodada.

Com o resultado, o Paysandu completou sete jogos sem vencer. São quatro derrotas e três empates e, com isso, vai se aproximando da zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos, um a mais do que o Luverdense, que está entre os quatro últimos colocados.

Estreando o técnico Marquinhos Santos nesta sexta-feira, o Paysandu começou melhor e não demorou para abrir o placar. Aos nove minutos, Ayrton cobrou escanteio aberto, a defesa vacilou e Bergson cabeceou forte, sem qualquer chance para o goleiro Gabriel Leite.

A resposta do time mato-grossense veio aos 14 minutos. Rafael Silva foi lançado no meio dos zagueiros, ganhou na velocidade e tocou na saída de Emerson. A bola passou rente à linha, mas devagar, permitindo que o zagueiro Perema afastasse.

Aos 41 minutos, Bergson perdeu chance incrível. Diogo Oliveira recebeu livre dentro da área e tocou para ele concluir, mas o atacante ajeitou o corpo, chutou mal e desperdiçou de frente para o goleiro.

O técnico Júnior Rocha até tentou deixar o Luverdense mais ofensivo. O que se viu no segundo tempo, porém, foi uma pressão ainda maior do Paysandu. Aos 25 minutos, Ayrton recebeu dentro da área e chutou forte. A bola desviou em Neguete e seguiu na direção do gol, mas Gabriel Leite conseguiu defender com as pontas dos dedos.

E o ditado "quem não faz, toma" se aplicou aos 44 minutos, quando Léo Cereja fez grande jogada e passou para Rafael Silva concluir no fundo das redes, empatando o duelo e aumentando o jejum do Paysandu.

O time paraense volta a campo nesta terça-feira, às 19h15, para enfrentar o Londrina, novamente em Belém. Já o Luverdense atua na próxima sexta, às 20h30, diante do Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. As partidas serão válidas pela 12.ª rodada.