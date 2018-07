Paysandu triunfa e encerra invencibilidade do Oeste em Barueri

O Campeonato Brasileiro da Série B perdeu o último invicto como mandante neste sábado. Depois de nove jogos de invencibilidade, o Oeste sofreu a primeira derrota em casa contra o Paysandu por 3 a 1, na Arena Barueri, em Barueri, na Grande São Paulo, pela 20.ª rodada da competição.

O Oeste ostentava, até então, nove jogos seguidos sem perder em Barueri, com cinco vitórias e quatro empates. Além de ver a marca quebrada, o time paulista perdeu a chance de se aproximar dos líderes, já que segue na 13.ª posição, com 27 pontos. São sete a menos que o quarto colocado Ceará. Os paraenses saltaram para a 14.ª colocação com 26, abrindo três do Luverdense, o primeiro na zona do rebaixamento.

O jogo foi bastante movimentado. Embora o Oeste tenha mantido mais a posse de bola, o Paysandu foi mais eficiente no ataque. Tanto que abriu 2 a 0 no primeiro tempo. Aos 12 minutos, o lateral-direito Lucas Taylor cruzou rasteiro e o rival Rodrigo Sam desviou contra o próprio gol. O segundo aconteceu aos 29, após chute do atacante Bergson, de fora da área, no ângulo esquerdo do goleiro Rodolfo.

Na segunda etapa, o Oeste voltou com uma postura totalmente diferente e até chegou a diminuir aos 17 minutos. Lucas Taylor recuou uma bola e o zagueiro Gualberto escorregou. Melhor para o atacante Robert, que pegou a sobra sozinho e bateu na saída do goleiro Emerson. Aos 24, contudo, os visitantes anotaram o terceiro. O atacante Magno aproveitou cruzamento da direita e fez de cabeça.

Na próxima sexta-feira, às 20h30, o Oeste volta a campo para enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). O Paysandu recebe o Paraná no próximo sábado, às 19 horas, no estádio Mangueirão, em Belém.

FICHA TÉCNICA

OESTE 1 x 3 PAYSANDU

OESTE - Rodolfo; Rodrigo Sam (Henrique), Joilson, Leandro Amaro e Guilherme Romão (Raphael Luz); Lídio, Velicka (Alexandro) e Mazinho; Danielzinho, Gabriel Vasconcelos e Robert. Técnico: Roberto Cavalo.

PAYSANDU - Emerson; Lucas Taylor, Gualberto, Fernando Lombardi e Peri; Nando Carandina, Augusto Recife (Rodrigo Andrade), Renato Augusto e Rodrigo (Magno); Bergson (Diego Ivo) e Marcão. Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Rodrigo Sam (contra), aos 12, e Bergson, aos 29 minutos do primeiro tempo; Robert, aos 17, e Magno, aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Rodolfo (Oeste).

ÁRBITRO - Nielson Nogueira Dias (PE).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Barueri, em Barueri (SP).