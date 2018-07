Paysandu vence, afunda Bragantino e se distancia da zona de rebaixamento

Nesta noite de segunda-feira, pelo fechamento da 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o Paysandu derrotou o Bragantino pelo placar de 3 a 0, no Mangueirão, e se distanciou da zona de rebaixamento. Os gols foram marcados por Jobinho, Leandro Cearense e Jhonnatan, todos no segundo tempo.

Com o resultado, o Paysandu subiu para a 13.ª colocação, com 35, a sete do Londrina, primeiro integrante do G4, e oito na frente do próprio Bragantino, que fica cada vez mais longe de deixar a zona de rebaixamento, com 27 pontos, em 17.º. O Oeste, 16.º, tem 31.

Em partida de seis pontos na luta contra o descenso, o Paysandu sentiu o reflexo de ser apenas o 11.º time com a melhor campanha dentro de casa. A equipe paraense não conseguiu ficar com a bola nos pés e acabou sofrendo uma certa pressão do Bragantino, que também não empolga como visitante.

O time paulista, porém, criou as melhores chances de gol e poderia ter saído em vantagem. Alan Mineiro colocou a bola na cabeça de Rafael Grampola, que desviou por cima do gol. O mesmo atacante apareceu livre na área, após o cruzamento de Léo Jaime, porém, pegou de canela e mandou pela linha de fundo.

Já o Paysandu teve que arriscar na bola parada. Rafael Costa cobrou no melhor estilo Ronaldinho Gaúcho, rasteiro, e chutou rente à trave, enganando alguns torcedores que chegaram a comemorar. O time paraense sentiu enorme dificuldade em passar pelo sistema defensivo do Bragantino, que se comportou bem durante os 45 minutos iniciais.

No segundo tempo, o Paysandu colocou a bola no chão e não demorou para abrir o marcador. Tiago Luís acionou Jhonnatan em profundidade. O meia cruzou para área, e Jobinho apenas completou para o fundo das redes.

O Bragantino sentiu o baque e deu um belo presente para o Paysandu. Ednei foi sair jogando e acabou perdendo a bola para Rafael Andrade, que deixou Leandro Cearense na cara do gol. O atacante só precisou tirar do goleiro para ampliar.

E ainda deu tempo do time da casa fazer o terceiro. Leandro Cearense cruzou para Tiago Luís, que, de peito, amorteceu a bola para Jhonnatan dar números finais ao confronto com um chute forte.

Na próxima rodada, o Paysandu enfrenta o Avaí na sexta-feira, às 21h30, na Ressacada, em Florianópolis (SC). No sábado, às 16h, o Bragantino recebe o CRB no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).