Paysandu vence América-MG e dorme na liderança isolada da Série B

O surpreendente Paysandu fez mais uma vítima no Campeonato Brasileiro da Série B. Em partida válida pela quarta rodada, o time paraense foi até Belo Horizonte e venceu o América-MG por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, no estádio Independência, e assumiu a liderança isolada da competição.

Ainda invicto, o Paysandu chegou aos dez pontos e saltou para a primeira colocação, que só será perdida se o Juventude vencer o Internacional, neste sábado, no Beira-Rio. Enquanto isso, o América-MG estacionou nos cinco pontos e está no meio da tabela, podendo perder posições e se aproximar da zona de rebaixamento no complemento da rodada.

O primeiro tempo teve o time mineiro com muito mais posse de bola, mas encontrando muitas dificuldades para entrar na área do Paysandu, que apostava no contra-ataque. E foi assim que saiu o primeiro gol do jogo. Fernando Gabriel deu grande passe nas costas da defesa, Rodrigo Andrade ganhou na velocidade e bateu na saída de João Ricardo.

Na volta do intervalo, o América-MG esboçou uma pressão nos primeiros minutos em busca do empate, reclamou de um pênalti não marcado em Bill e depois viu o Paysandu ampliar aos 29 minutos. Marcão passou fácil por Norberto e cruzou rasteiro. Leandro Carvalho dominou e finalizou no cantinho, jogando um balde de água fria nos donos da casa, que não tiveram mais força para reagir.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quinta rodada. O América-MG recebe o Ceará, às 21h30, no estádio Independência, e o Paysandu vai até Natal (RN) enfrentar o ABC, às 19h15, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 X 2 PAYSANDU

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Norberto, Messias, Rafael Lima e Ernandes; Gustavo Blanco, Zé Ricardo (Mike), Ruy e Felipe Amorim (Hugo Cabral); Luan (Renan Oliveira) e Bill. Técnico: Enderson Moreira.

PAYSANDU - Emerson; Ayrton, Perema, Gilvan e Peri; Augusto Recife, Rodrigo Andrade (Renato Augusto), Wesley e Fernando Gabriel (Diogo Oliveira); Welinton Júnior (Leandro Carvalho) e Marcão. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Rodrigo Andrade, aos 43 minutos do primeiro tempo; Leandro Carvalho, aos 29 do segundo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (PR).

CARTÕES AMARELOS - Emerson, Perema, Rodrigo Andrade e Fernando Gabriel (Paysandu).

RENDA - R$ 20.873,00.

PÚBLICO - 2.080 pagantes.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).