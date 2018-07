Paysandu vence com pênalti duvidoso, afunda Náutico e se recupera na Série B

Com gol de Bergson em pênalti questionável, o Paysandu afundou ainda mais o Náutico na zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro e confirmou a reabilitação ao vencer o rival pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta terça-feira, no Mangueirão, pela 15ª rodada.

O resultado mantém o Náutico na lanterna, com apenas sete pontos, precisando de um milagre para não ser rebaixado. Com 20 pontos, o Paysandu começa a sonhar novamente com o acesso à elite do futebol brasileiro, mas ainda segue longe do G-4.

Em situação desesperadora na tabela, o Náutico armou um bloqueio para impedir com que o Paysandu chegasse ao gol. O time paraense teve mais posse de bola e ameaçou desde os dois minutos. Lombardi recebeu em velocidade e cruzou para Gualberto. O zagueiro mandou rente à trave de Tiago.

O Paysandu seguiu pressionando e desperdiçou logo na sequência uma outra chance de abrir o placar. Magno recebeu pela direita, cortou o marcador e soltou o pé para a defesa de Tiago, que por pouco não largou nos pés do atacante adversário. Já o Náutico sequer ameaçou o gol defendido por Marcus Milanezi.

O panorama da etapa final continuou o mesmo. Era ataque contra defesa. Logo aos três minutos, Ayrton levantou na área, e Bergson, ex-jogador do próprio Náutico, ia fazendo o gol, mas o árbitro pegou impedimento e acabou anulando o lance. Desta vez, o time pernambucano respondeu. Sueliton arriscou de longe, mas parou em Marcos Milanezi.

Mas o time paraense foi com tudo para cima nos minutos finais e, aos 36 minutos, anotou o único gol da partida. Marcão recebeu em velocidade e caiu na área, em dividida com o goleiro Tiago dentro da área. A arbitragem assinalou um duvidoso pênalti. Na cobrança, Bergson mandou para o fundo das redes.

Na próxima rodada, o Paysandu vai até Pelotas (RS) para enfrentar o Brasil-RS no sábado, às 19h, no estádio Bento Freitas. Enquanto isso, o Náutico visita o Londrina no mesmo dia, às 16h30, no Estádio do Café, no norte do Paraná.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 1 x 0 NÁUTICO

PAYSANDU - Marcus Milanezi; Ayrton, Fernando Lombardi, Gualberto e Peri; Jhonnatan (Rodrigo Andrade), Renato Augusto e Fábio Matos (Diogo Oliveira); Magno (Ricardo Capanema), Marcão e Bérgson. Técnico: Marquinhos Santos.

NÁUTICO - Tiago Cardoso; Sueliton, Breno, Feliphe Gabriel e Manoel (Iago); Amaral, Darlan Bispo, Diego Miranda (Cal Rodrigues) e Henrique Ávila; Erick e Alison (Leílson). Técnico: Beto Campos.

GOL - Bergson (pênalti), aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Peri e Marcão (Paysandu); Alison, Breno e Feliphe Gabriel (Náutico).

ÁRBITRO - João Batista de Arruda (RJ).

RENDA - R$ 101.305,00.

PÚBLICO - 6.533 pagantes.

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).