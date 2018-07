Paysandu vence Criciúma no fim, mas permanecerá na Série B O Paysandu finalmente voltou a vencer no estádio do Mangueirão neste sábado, ao fazer 1 a 0 sobre o Criciúma com um gol marcado aos 42 minutos da segunda etapa com o atacante Edinho, mas permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro. O time paraense tinha chances remotas de conquistar o acesso e não teve o apoio de seu torcedor, que compareceu em pequeno número em seu estádio.