Paysandu vence e Figueirense perde chance de encostar no líder da Série B

O Figueirense perdeu a chance de encostar de vez no líder Fortaleza, na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, na noite desta sexta-feira, ao perder para o Paysandu por 2 a 0, no Estádio da Curuzu, pela penúltima rodada do primeiro turno da competição.

Sem conseguir a terceira vitória seguida, o Figueirense estacionou nos 28 pontos e, na terceira colocação, corre o risco de sair do G4 - zona de acesso - no complemento da rodada. O líder Fortaleza tem 31 pontos. Invicto sob o comando de Guilherme Alves - duas vitórias e um empate -, o Paysandu se distanciou da zona de rebaixamento e agora é o décimo colocado, com 24 pontos.

O primeiro tempo foi dominado pelo Paysandu, tanto que o Figueirense não exigiu nenhuma defesa de Renan Rocha. Por outro lado, Denis salvou o time catarinense em pelo menos três oportunidades. Thomaz arriscou de fora da área e o goleiro espalmou. O mesmo aconteceu nas finalizações de Pedro Carmona e Claudinho.

O time paraense voltou do intervalo pressionando o Figueirense e abriu o placar aos cinco minutos. Nando Carandina fez boa jogada e cruzou para Pedro Carmona cabecear no cantinho. Na frente, o Papão recuou e viu o adversário criar boas oportunidades. Na melhor delas, Gustavo Ferrareis chutou e Renan Rocha defendeu com os pés.

Quando parecia que o Figueirense ia conseguir o empate, Gustavo Ferrareis acertou uma cotovelada em Matheus Silva e foi expulso. Por reclamação, André Luis também recebeu o vermelho.

Com dois jogadores a mais, o Paysandu ainda marcou o segundo gol. Aos 47, Thomaz foi derrubado por Matheus Sales dentro da área. Dionathã converteu, recebeu o segundo amarelo na comemoração e foi expulso.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela última rodada do primeiro turno. O Paysandu enfrenta o Atlético-GO, às 21h30, no Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, enquanto o Figueirense recebe o CRB, às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 2 x 0 FIGUEIRENSE

PAYSANDU - Renan Rocha; Matheus Silva, Edimar, Diego Ivo e Diego; Nando Carandina, Renato Augusto, Claudinho (Dionathã), Pedro Carmona (Willyam) e Thomaz; Mike (Magno). Técnico: Guilherme Alves.

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Cleberson, Eduardo Bauermann e Henrique Trevisan; Zé Antônio, Patrick (Juninho), Matheus Sales e Renan Mota (André Luis); Gustavo Ferrareis e Henan (Maikon Leite). Técnico: Milton Cruz.

GOLS - Pedro Carmona, aos 5, e Dionathã (pênalti), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Renan, Zé Antônio e Renan Mota (Figueirense).

CARTÕES VERMELHOS - Dionathã (Paysandu); Gustavo Ferrareis, Alisson e André Luis (Figueirense).

ÁRBITRO - Francisco Carlos do Nascimento (AL)

RENDA - R$ 92.600,00.

PÚBLICO - 6.127 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).