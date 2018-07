Paysandu vence o Avaí por 1 a 0 e deixa a zona de rebaixamento da Série B

Esta foi a segunda vitória do time paraense em nove rodadas, que o livrou da zona de rebaixamento, com nove pontos em 16.º lugar. O time catarinense acumulou a sua terceira derrota consecutiva e continua com 10 pontos, na 13.ª colocação. Antes tinha perdido para Bragantino e Joinville, ambos por 1 a 0.

Com algumas mudanças promovidas pelo novo técnico, o Paysandu mostrou muita disposição, que aumentou com os gritos de sua torcida na beira do alambrado. Logo aos 14 minutos aconteceu o lance mais incrível do jogo. Rafael Costa cabeceou e Renan espalmou em uma grande defesa. O rebote ficou com Ricardo Capanema, que soltou a bomba e o goleiro, de novo, defendeu.

O gol saiu aos 22 minutos, também começando pelo lado esquerdo. Após o levantamento houve o desvio de cabeça e a bola ficou para Jhonnatan, em posição duvidosa. Ele driblou o marcador com um corte para dentro e bateu cruzado de perna esquerda. A defesa reclamou muito do impedimento.

No segundo tempo, o técnico Silas Pereira ainda tentou adiantar a marcação do Avaí. Mas não conseguiu o efeito desejado porque seu time não conseguia fazer as infiltrações, muito menos chutar ao gol defendido por Emerson. Mas a postura adotado por Gilmar Dal Pozzo foi arriscada. Ele recuou muito o Paysandu para tentar aproveitar os contra-ataques, mas não tinha a ligação ao ataque.

O técnico ainda protagonizou o lance mais curioso do confronto aos 24 minutos. Ele pegou uma bola que saiu do seu lado e a segurou. Depois dificultou que Lucas Fernandes, do Avaí, pudesse recolocá-la em jogo. Não bastasse isso, ainda segurou o jogador na camisa e o empurrou. Agressão clara, que mereceria a expulsão. O fato revoltou o banco catarinense. Os dois se encararam, mas Lucas, de 1,75 metros, não encarou o grandalhão Dal Pozzo, com 1,94 metros, ex-goleiro de clubes gaúchos.

Sem mais chances de gol, a catimba e a garra levaram o Paysandu à sua segunda vitória e deixaram o Avaí com cinco derrotas em nove jogos.

No final de semana, pela 10.ª rodada, o Paysandu vai pegar o líder Vasco, neste sábado, às 16h30, no estádio de São Januário, no Rio. O Avaí vai tentar acabar com a má fase diante do Goiás, nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

FICHA TÉCNICA

PAYSANDU 1 x 0 AVAÍ

PAYSANDU - Emerson; Edson Ratinho, Fernando Lombardi, Gilvan e Lucas; Augusto Recife (Ilaílson), Ricardo Capanema, Jhonnatan e Rafael Costa (Alexandro); Fabinho Alves (Hiltinho) e Leandro Cearense. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AVAÍ - Renan; Renato (Alemão), Fábio Sanches, Gabriel e João Paulo; Luan, Lucas de Sá (Yuri) e Tatá; Romarinho, Willian e Tauã (Lucas Fernandes). Técnico: Silas Pereira.

GOL - Jhonnatan, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson Ratinho e Alexandro (Paysandu); William, Luan, Fábio Sanches, Tatá e Renato (Avaí).

ÁRBITRO - Renato Cardoso da Conceição (MG).

RENDA - R$ 19.422,00.

PÚBLICO - 5.532 pagantes.

LOCAL - Estádio da Curuzu, em Belém (PA).