Paysandu supera o Oeste e volta a encostar no G-4 da Série B

O Paysandu suou, mas conseguiu reencontrar o caminho das vitórias na Série B. O time paraense superou o Oeste, por 3 a 1, na tarde deste sábado, no Estádio Mangueirão, em Belém, em confronto válido pela 19.ª e última rodada do primeiro turno.

Com o resultado, o Paysandu encerrou uma sequência de três jogos sem vitórias, com duas derrotas e um empate. De quebra, voltou a encostar no G4. Agora, é o sétimo colocado, com 30 pontos, três a menos que o quarto Bahia. Já os paulistas seguem na parte de baixo da classificação, com apenas 24 pontos.

O time da casa complicou um jogo que se desenhava fácil. Após uma pressão inicial, abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. O lateral João Lucas levantou uma bola pelo lado esquerdo e o atacante Leandro Cearense subiu na segunda trave, para cabecear no chão, sem chances de defesa. Os paraenses poderiam ter liquidado o jogo ainda no primeiro tempo, mas não foram eficientes.

Na segunda etapa, o Oeste colocou fogo no jogo ao empatar com um belo gol do atacante Rafael Martins, aos 18 minutos. Ele recebeu nas costas da defesa e bateu forte, no ângulo esquerdo do goleiro Gilvan.

O gol de desempate dos mandantes saiu novamente com a dupla João Lucas e Leandro Cearense. Aos 25 minutos, o lateral cruzou da esquerda e o atacante marcou de cabeça. Aos 37 minutos, o Paysandu ainda fez o terceiro, em um belo chute colocado do meia Edinho, no ângulo esquerdo de Jeferson.

No próximo domingo, às 11 horas, o Paysandu volta a campo para enfrentar o Botafogo, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Mas antes encara o Fluminense, na quinta-feira, pela Copa do Brasil, no Maracanã. Enquanto isso, o Oeste joga contra o ABC, no sábado, às 21 horas, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

FICHA TÉCNICA:

PAYSANDU 3 X 1 OESTE

PAYSANDU - Ivan; Yago Pikachu, Thiago Martins, Gualberto e João Lucas; Ricardo Capanema (Edinho), Fahel (Djalma), Jhonnatan e Valdívia (Gilson); Welinton Junior e Leandro Cearense. Técnico: Dado Cavalcanti.

OESTE - Jeferson; Weldinho, Halisson, Ligger e Paulo Henrique (Marcelinho); Leandro Mello, Renato Xavier, Patrick Silva e Mazinho (Rafael Martins); Júnior Negão (Fernandinho) e Waguininho. Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS - Leandro Cearense, aos 16 minutos do primeiro tempo. Rafael Martins, aos 18, Leandro Cearense, aos 25, e Edinho, aos 37 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ricardo Capanema, Yago Pikachu, Gualberto e Djalma (Paysandu); Leandro Mello e Fernandinho (Oeste).

ÁRBITRO - Adriano Milczvski (PR).

RENDA - R$ 205.163,00.

PÚBLICO - 15.709 pagantes (17.935 total).

LOCAL - Estádio Mangueirão, em Belém (PA).