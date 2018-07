Paysandu vence, respira e acaba com série invicta do Bahia na Série B

O Paysandu fez valer a força do Mangueirão na noite desta terça-feira e acabou com a invencibilidade do Bahia no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B ao ganhar por 2 a 1, em partida válida pela 25.ª rodada. Além de se afastar da zona de rebaixamento, o time paraense continua sem perder no estádio.

Essa foi a sétima partida que o Paysandu fez no Mangueirão, acumulando duas vitórias e cinco empates. Com 32 pontos, o time deu uma respirada em relação à briga contra o rebaixamento. Enquanto isso, o Bahia perdeu a chance de entrar no G4, viu a invencibilidade de seis jogos ir por água abaixo e estacionou nos 36 pontos.

Pressionado pelos torcedores, o Paysandu precisou de 16 minutos para abrir o placar. Tiago Luís cobrou escanteio na marca do pênalti e Leandro Cearense cabeceou no canto de Muriel. O Bahia errava muitos passes e só foi conseguir chegar com perigo nos minutos finais do primeiro tempo. Renato Cajá chutou por cima do travessão após falha de Fernando Lombardi. Depois, Edigar Júnio, dentro da pequena área, cabeceou para fora.

O Bahia levou um balde de água fria logo aos sete minutos do segundo tempo, quando Tiago Luís acertou uma bomba de fora da área e contou com uma falha de Muriel para ampliar. A partida ficou aberta, com os dois times criando chances.

Aos 28, o árbitro assinalou pênalti de Fernando Lombardi em Hernane, convertido com categoria pelo artilheiro. Nos minutos finais, o time baiano se lançou todo ao ataque, mas não conseguiu o empate.

Os dois times voltam a campo no próximo sábado, pela 26.ª rodada. O Paysandu enfrenta o Náutico, às 16h30, na Arena Pernambuco, no Recife. Já o Bahia recebe o Goiás, às 18h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador.