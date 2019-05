Paysandu x Inter: onde assistir e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Paysandu e Internacional vão se enfrentar nesta quarta-feira, às 19h15 (horário de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

Transmissão ao vivo de Paysandu x Inter?

Paysandu x Internacional terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e pelo aplicativo dos canais e o Estado fará tempo real da partida.

Escalações de Paysandu x Inter

Paysandu: Mota; Tony, Micael, Victor Oliveira e Bruno Collaço; Jhony, Thiago Primão, Tiago Luís, Marcos Antônio; Diego Rosa, Jheimy. técnico: Leandro Niehues (interino).

Inter: Marcelo Lomba; Zeca, Emerson Santos, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Rithely (Edenílson) e Nonato; Nico López (William Pottker), Guilherme Parede e Rafael Sóbis. Técnico: Odair Hellmann.

O time gaúcho está em vantagem no confronto porque venceu a partida de ida por 3 a 1. Assim, avançará às quartas mesmo se perder por um gol de vantagem. Se vier a ser derrotado por dois gols de diferença, o duelo será definido nos pênaltis - não há o critério do gol fora de casa.

O Inter vem em bom momento na temporada. Empatou com o Santos sem gols na Vila Belmiro, na última rodada do Brasileirão, em um jogo que o técnico Odair Hellmann fez avaliação positiva da sua equipe. E venceu Cruzeiro e CSA nas partidas anteriores.

Já o Paysandu não vence há três jogos na Série C do Brasileiro. Perdeu para o Boa e para o Juventude e empatou com o Volta Redonda, nas últimas rodadas. No meio desta sequência, foi batido pelo próprio Inter. A série negativa de jogos custou o emprego do técnico Léo Condé, demitido após o revés diante do Boa.

Além disso, para piorar o clima dentro do clube, torcedores arremessaram ovos e um saco de lixo no ônibus da delegação no retorno do Paysandu a Belém, no início da semana.