PC Gusmão admite que Vasco teve ano 'muito ruim' Às vésperas do jogo contra o São Paulo, domingo, em São Januário, o técnico Paulo César Gusmão admitiu que "o ano do Vasco foi muito ruim". Afinal, não conquistou nenhum título. Agora, só resta conseguir uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.