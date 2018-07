PC Gusmão confirma retorno de Carlos Alberto no Vasco O técnico Paulo Cesar Gusmão confirmou nesta quarta-feira o que a torcida do Vasco gostaria de ter ouvido antes. Carlos Alberto está de volta ao time, para enfrentar o Cruzeiro, domingo, em Sete Lagoas, em partida importante para definir as primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Carlos Alberto volta em seu lugar.