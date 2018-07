PC Gusmão deixa uma dúvida na escalação do Vasco

Sem poder contar com Carlinhos, suspenso, e com Ramon e Max, que ainda se recuperam de lesão, o técnico PC Gusmão ainda tem uma dúvida na lateral-esquerda para poder definir a escalação do Vasco para o clássico de domingo, contra o Flamengo, pela 31ª rodada do Brasileirão. No treino coletivo desta quinta-feira, Ernani começou como titular, mas Diogo também foi testado na posição.

Apesar dos testes no treino, a tendência é que Ernani seja o escolhido para ser titular no clássico de domingo. Mesmo porque, Diogo tem apenas 18 anos e acaba de ser promovido das categorias de base do clube. Enquanto isso, o restante do time do Vasco deve ter Fernando Prass, Fagner, Dedé, Cesinha, Rômulo, Rafael Carioca, Fellipe Bastos, Felipe, Eder Luis e Zé Roberto.

Diogo, no entanto, já vive a ansiedade de fazer sua estreia no Vasco justamente num clássico. "Joguei apenas quatro jogos pelos juniores e vinha crescendo de produção. Nunca esperava ser chamado pelo profissional assim tão rápido", admitiu o jovem lateral-esquerdo, que chegou ao clube carioca há apenas quatro meses e logo chamou a atenção de PC Gusmão.

"Vivo um bom momento nos juniores e acho que a oportunidade no profissional veio num momento certo. A responsabilidade de encarar o Flamengo é grande, mas é a chance da minha vida e, se a oportunidade aparecer, prometo dar o meu máximo para dar conta do recado", avisou Diogo.