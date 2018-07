PC Gusmão mantém dúvida no meio-campo do Vasco Paulo Cesar Gusmão não é de fazer mistérios e esconder seus times. No treinamento desta quinta-feira, em São Januário, praticamente definiu a equipe que vai a Salvador encarar o Vitória, no sábado. Serão poucas as mudanças com relação ao time que empatou com o Flamengo no domingo. A única dúvida é entre Fellipe Bastos e Nunes.