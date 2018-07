PC Gusmão nega clima de revanche contra o Vitória

"Não tem nada disso. Não foi o Vitória que rebaixou o Vasco. Foi o próprio Vasco que se rebaixou. Foram muitos erros que culminaram nisso. Não há sentimento de vingança", declarou o treinador, rejeitando a ideia de buscar vingança no sábado, no Barradão.

Preocupado com a motivação do Vasco, sem maiores pretensões na tabela, PC Gusmão cobrou empenho para deixar o Vasco em boa posição ao final do campeonato. "Temos sete rodadas e vamos entrar em igualdade de condições em todos os jogos. O torcedor do Vasco está acostumado com conquistas, mas vivemos de realidade. Lamento, porque queríamos brigar pelo título. Vamos tentar terminar na posição mais digna possível", afirmou.

Para o confronto, PC não deve repetir a formação com três atacantes utilizada no clássico contra o Flamengo. Nunes ainda espera por nova oportunidade, mas a tendência é o retorno de Fellipe Bastos ao time titular, com Zé Roberto e Eder Luís formando a dupla de ataque. O Vasco deverá entrar em campo com: Fernando Prass; Fagner, Cesinha, Jadson Viera e Diogo; Jumar, Rafael Carioca, Fellipe Bastos (Nunes) e Felipe; Éder Luis e Zé Roberto.