PC Gusmão substitui Mazola Júnior no Bragantino

O presidente do Bragantino, Marco Chedid confirmou na manhã desta segunda-feira o novo técnico para tentar livrar o time da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro da Série B. Trata-se de PC Gusmão, que deve se apresentar ao clube ainda nesta tarde, junto com um auxiliar técnico e um preparador físico. Ele vai substituir Mazola Júnior, que foi dispensado no domingo por conta dos maus resultados.

A situação do Bragantino é complicada. Após perder para América-RN, por 4 a 2, em Natal (RN), Sampaio Corrêa, por 1 a 0, em casa, e Boa, por 2 a 1, em Varginha (MG), a equipe paulista ocupa a penúltima posição na tabela com 10 pontos.

O próximo compromisso na Série B será contra o Joinville, em casa, sábado, às 16h20. Antes disso, porém, o Bragantino atuará pela terceira fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo, nesta quarta, em Ribeirão Preto, no Estádio Santa Cruz. Não se sabe se PC Gusmão já fará sua estreia ou se o gerente de futebol, André Gaspar, será o comandante.

PC Gusmão foi goleiro do Vasco da Gama, Botafogo e ouros times de menor expressão como Campo Grande, Cabofriense, Americano e Pouso Alegre-MG. Depois, começou como treinador de goleiros de Vanderlei Luxemburgo, na década de 90. Passou a ser auxiliar, até assumir a carreira de técnico.

Desde 2001 está na profissão, tendo passado por quase três dezenas de clubes. Muitos deles da Série B, como Atlético-GO, Ceará, Juventude, Figueirense e São Caetano. Mas ele começou a carreira na Série A, em times como Vasco, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e Fluminense.