'Pé-frio', Mick Jagger decreta Portugal como campeão do mundo

LISBOA - O Brasil vai fracassar na Copa do Mundo. Pelo menos é o que diz Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones. Durante a apresentação da banda no Rock in Rio Lisboa, o músico, conhecido por ser um grande pé frio em competições anteriores, decretou que a final do Mundial será disputada entre Portugal e Inglaterra e a seleção de Cristiano Ronaldo vai faturar seu primeiro título em Copas.

Figura assídua nos estádios durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Mick Jagger ganhou fama mundial por "dar azar" para as equipes em que torcia. Primeiro, ele esteve ao lado do ex-presidente americano Bill Clinton assistindo a partida entre Estados Unidos e Gana, que terminou com a vitória dos africanos. Dias depois, ele foi torcer pela seleção de seu país, a Inglaterra, nas oitavas de final contra a Alemanha e o jogo acabou com um 4 a 1 para os alemães.

Por fim, Mick Jagger também viu de perto a eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo, ao perder da Holanda de virada por 2 a 1. O Brasil, inclusive, havia sido apontado como favorito ao título pelo vocalista dos Rolling Stones. Apesar desse ápice em 2010, Jagger também mostrou todo o seu azar em um estádio de futebol na Copa de 1998, quando acompanhou de perto a eliminação da Inglaterra para a Argentina nas oitavas de final.

Agora é esperar para ver se Mick Jagger confirma mais uma vez a sua fama de pé frio ou se mostra para todo o mundo ser um tremendo vidente e conhecedor de futebol.